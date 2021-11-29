Almanya’dan skandal FETÖ kararı: Televizyon kurma izni verdiler
Avrupa ülkeleri PKK ve FETÖ’yü besleyip büyütmeye devam ediyor. Türkiye’nin taleplerine rağmen militanları iade etmeyen Almanya FETÖ’ye televizyon yayını yapmak için izin verdi. ‘Almanya haberleri yapacağız’ diyerek televizyon kanalı kurmak için aldıkları belirtilen kanal üzerinden 24 saat Türkiye’ye kin kusuluyor.
Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki Türkiye’ye yönelik faaliyetleri devam ediyor. İnternet üzerinden Almanya genelinde yayın yapmak için Almanya’nın Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan izin alan hain FETÖ’cüler, yaptıkları yayınlarla kin kusmaya devam ediyorlar.
Türklerin şikayetlerine rağmen yayınlarına devam ediyorlar
Örgütün firari isimleri tarafından MC EU TV’de sürekli apaçık FETÖ propagandası yapılıyor. Almanya’da yaşayan Türklerin büyük rahatsızlık duyduğu ve şikayetlere rağmen FETÖ’cülerin yayınlarına devam ettikleri belirtiliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden cesaret buldular
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye yönelik söylemlerinden cesaret alan örgüt militanları, büyük bir heyecanla Türkiye’ye dönecekleri günü beklediklerini ekranlarda apaçık dile getiriyorlar. Bazı FETÖ’cüler, ‘Türkiye’ye geri döneceğiz ve bütün kurumları alacağız’ şeklinde ifadeler dahi kullanıyorlar.