Almanya’dan skandal FETÖ kararı: Televizyon kurma izni verdiler

Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki Türkiye’ye yönelik faaliyetleri devam ediyor. İnternet üzerinden Almanya genelinde yayın yapmak için Almanya’nın Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan izin alan hain FETÖ’cüler, yaptıkları yayınlarla kin kusmaya devam ediyorlar.

Türklerin şikayetlerine rağmen yayınlarına devam ediyorlar

Örgütün firari isimleri tarafından MC EU TV’de sürekli apaçık FETÖ propagandası yapılıyor. Almanya’da yaşayan Türklerin büyük rahatsızlık duyduğu ve şikayetlere rağmen FETÖ’cülerin yayınlarına devam ettikleri belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden cesaret buldular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye yönelik söylemlerinden cesaret alan örgüt militanları, büyük bir heyecanla Türkiye’ye dönecekleri günü beklediklerini ekranlarda apaçık dile getiriyorlar. Bazı FETÖ’cüler, ‘Türkiye’ye geri döneceğiz ve bütün kurumları alacağız’ şeklinde ifadeler dahi kullanıyorlar.