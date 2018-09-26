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Almanya'dan sıcak açıklama: Türkiye önemli partnerdir

Seibert, "Türkiye bizim için de, Avrupa için de önemli bir partnerdir" dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:29
Almanya'dan sıcak açıklama: Türkiye önemli partnerdir

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin  Almanya ve Avrupa için önemli bir partner olduğunu söyledi. 

Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya ziyaret gerçekleştireceğine  işaret ederek, Erdoğan'ın önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile  bir araya geleceğini, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile iki kez görüşeceğini  belirtti.

Görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin yanında bölgesel konuların da  ele alınacağını ifade eden Seibert, görüşmelerde iki ülkenin ortak çıkarlarının  da konu edileceğini kaydetti.

Seibert, "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de  önemli bir partnerdir." ifadesini kullandı.

Almanya'da 3-4 milyon arasında Türk kökenlinin yaşadığının da  unutulmaması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sadece bu bile Alman-Türk  ilişkilerini özel kılıyor çünkü böyle bir insani köprü var." değerlendirmesinde  bulundu.

Seibert, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak istikrarlılığına "ilgi  duyduklarını" belirtti.

Almanya ziyaretine yarın başlayacak Başkan Erdoğan, cuma günü  Steinmeier ve Merkel ile görüşecek.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:29
  1. Almanya

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