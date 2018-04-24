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Almanya'dan şaşırtan karar

Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkesinin 10 bin göçmen alacağını duyurdu.

24 Nisan 2018 Salı 16:36
Almanya'dan şaşırtan karar

Almanya Başbakanı Angela Merkel Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) seçeceği 10 bin dolayında göçmeni ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Merkel, Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı buluşmada, söz konusu 10 bin göçmen alımının, Almanya'nın desteklediği ve kaçak göçün yasal imkânlarla ikame edilmesini öngören yeniden yerleştirme programının bir parçası olduğunu söyledi. Merkel hangi ülkelerden göçmen alınacağının henüz kesinleşmediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Afrika ve Ortadoğu'dan en az 50 bin mültecinin Avrupa'ya getirilmesi için girişim başlatmıştı. UNHCR Başkanı Grandi Almanya'nın kararının diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu söyledi.

Grandi son üç yılda Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne yaptığı yardımlar için Almanya'ya teşekkür etti. Almanya mülteci yardımlarına en fazla katılan ülkeler arasında ABD'den sonra ikinci sırayı alıyor. Alman haber ajansı dpa'nın yayımladığı rakamlara göre Almanya BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne yılda 473 milyon dolar yardım yapıyor.

BRÜKSEL'DE SURİYE'YE YARDIM KONFERANSI

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Suriyeli mültecilere yardım için yıl sonuna kadar 650 milyon dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu. WFP'nin Ürdün ofisinden Ralf Südhoff "aksi takdirde 2014 ve 2015 yıllarındaki gibi bir durumla karşılaşılabileceğini ve Avrupa yönündeki mülteci akınına yardımların azalmasının da yol açtığını" söyledi.

BM'nin verilerine göre Suriye'deki savaş nedeniyle 11 milyon kişi mülteci konumuna düşmüş durumda. Suriye içindeki mülteci sayısı 6 milyonu aşarken, 5 milyon Suriyeli de komşu ülkelerde barınıyor.

Brüksel ise Suriye'ye yardımların ele alındığı bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferansa 85 devlet ve uluslararası kuruluş katılıyor. Bir yıl önceki konferansta Suriyeli mültecilere 2017 yılında 5 milyar 600 milyon, 2018–2020 yılları arasında ise 3 milyar 500 milyon euroluk yardım yapılması kararlaştırılmıştı. WFP gıda yardımlarının yanı sıra tıbbi ihtiyaçların karşılanması ve eğitim konularının da konferansta ele alınacağını duyurmuştu.

Çeşitli yardım kuruluşları tarafından, Suriye'deki insani yardım ihtiyacının arttığı ve gerekli yardımların sadece yüzde 20 oranında finanse edilebildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:36
  1. Almanya
  2. Angela Merkel
  3. Birleşmiş Milletler

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