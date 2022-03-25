  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya'dan Rus petrolü kararı
Avrupa

Almanya'dan Rus petrolü kararı

Almanya hükümetinin Rusya'dan petrol ithalatını bu yılın ortalarına kadar yarıya düşürmeyi amaçladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 16:56:00 -
Almanya'dan Rus petrolü kararı

Almanya, Rusya'dan doğal gaz ithalatını da azaltacak. Halihazırda doğal gaz ithalatının yarısını Rusya'dan tedarik eden Almanya, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 30'a çekecek.

Der Spiegel dergisinin Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir belgeye dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, Rusya'dan kömür alımını ise yaz aylarının ilk yarısı içinde bitirmeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay