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Almanya'dan önemli karar! Uzatma kararı alındı...

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABiçinde sınır kontrollerinin sürmesine ilişkin kararın Avusturya, Danimarka, İsveçve Norveç içişleri bakanlıklarıyla birlikte alındığı ifade edildi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:40
Almanya'dan önemli karar! Uzatma kararı alındı...

"İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya-Avusturya sınırındaki  kontrollerin 12 Kasım'dan itibaren 6 ay daha uzatılması talimatını verdi."  denilen açıklamada, bu yöndeki son talimatın  11 Kasım'a kadar geçerli olduğu  anımsatıldı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann'ın konuya ilişkin diğer  AB ülkelerini bilgilendirdiği belirtilirken, sınır kontrollerinin yapılmasına  ilişkin yeni kararın 11 Mayıs 2019 tarihine kadar süreceği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Seehofer de, göç ve güvenlik konularının getirdiği  sınırlamalar karşısında sorumlu davranması gerektiğini ifade ederek, "Sınır  kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin koşullar şu an için yok."  değerlendirmesinde bulundu.

Schengen Bölgesi'nde sınır kontrollerinin yapılmaması hedefine dönmek  istediklerini vurgulayan Seehofer, sınır kontrolleri olmadan seyahat etmenin,  Avrupa Birliği'nin en büyük kazanımlardan biri olduğunu, bunun yeniden tesis  edilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Almanya, sığınmacıların sayısının artmasıyla 2015'ten sonra sınır  kontrolleri yapmaya başlamıştı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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