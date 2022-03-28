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Avrupa Almanya'dan 'Nükleer' çıkışı!
Avrupa

Almanya'dan 'Nükleer' çıkışı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ortaya çıkan enerji krizinde daha bağımsız olma ihtiyacının yüksek enerji maliyetlerini kabullenmek anlamına geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 13:41:00 -
Almanya'dan 'Nükleer' çıkışı!

Scholz, enerji bağımsızlığının azaltılması için Almanya'da nükleer santralleri daha uzun süre açık tutmayacaklarını belirtirken, kömür santrallerinin kapatılma zamanlamasının ise yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasında ne kadar hızlı ilerleme sağlanacağına bağlı olduğunu vurguladı.

Scholz, ARD'ye yaptığı konuşmasında koalisyon hükümetinin vergileri artırmama ve borçlanma sınırı konularında varılmış anlaşmalara bağlı olduğunu da tekrarladı.

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