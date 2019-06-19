0553 313 94 23

Almanya'dan Mursi'nin vefatına ilişkin açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul:- "Mursi'nin ölümü nedeniyle üzüldük. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"- "Mısır'daki cezaevi şartlarıyla ilgili insan hakları ve asgari standartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ciddi endişe duyuyoruz"

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:35
Almanya'dan Mursi'nin vefatına ilişkin açıklama

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin "Mursi'nin ölümü nedeniyle üzüldük. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Breul, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Muhammed Mursi'nin Mısır’da özgür seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

"Mursi'nin ölümü nedeniyle üzüldük. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullanan Breul, Mursi'nin ölüm sebebinin hızlı ve eksiz aydınlatılmasını desteklediklerini, bunu Mısır Savcılığının da beyan ettiğini söyledi.

Breul, "Aydınlatmanın uluslararası alanda değil de Mısır'da mı yapılmasını istiyorsunuz?" şeklindeki soruya, bu konuda ilk başvuru yapılacak yerlerin ulusal makamlar olduğu yanıtını verdi.

Mısır'daki cezaevi şartlarıyla ilgili insan hakları ve asgari standartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ciddi endişe duyduklarına dikkati çeken Breul, bu konuyu Mısır yönetimine aktardıklarını belirtti.

Breul, Almanya'nın Mursi'nin ölümüyle ilgili konuyu ve Mısır'daki cezaevi şartlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya da konuya ilişkin bilgisi olmadığı cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:35
  1. Almanya
  2. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul
  3. Muhammed Mursi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da cam silerken yüksekten düşen kadın öldü
    1. Çorum'da cam silerken yüksekten düşen..
    2. Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni..
    3. Altının kilogramı 253 bin liraya..
    4. Diyarbakır’da fidanlık alanında 360..
    5. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona..
    6. PKK sığınağında füze bulundu
    7. MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye..
    8. Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
    9. Tosya Adliyesinde veda yemeği
    10. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
    11. Jandarmadan kenevir operasyonu
    12. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    13. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
    14. Karabük’te mezuniyet töreni için..
    15. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
    16. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
    17. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
    18. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
    19. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
    20. Yetim ailenin yarım kalan evi..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu