0553 313 94 23

Almanya'dan Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul:- "Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
Almanya'dan Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki

BERLİN (AA) - Almanya, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu göçmen merkezine yönelik saldırıyı sert dille kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'da dün gerçekleştirilen saldırının tam olarak aydınlatılması gerektiğini belirterek, sorumluların bir an önce ortaya çıkartılarak yargıya teslim edilmesi çağrısında bulundu.

"Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir." diyen Breul, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyinin saldırıyla savaş suçu işlendiğini kaydetti.

Saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame ile temas halinde olduklarını aktaran Breul, tarafları BM çatısı altında görüşmeye çağırdı.

Breul, saldırının arkasında Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in olup olmadığı yönündeki soruya ise "Libya'da daimi bir temsilciliğimiz yok. O nedenle tam olarak kendi bulgularımız yok ancak saldırının tüm yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
  1. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu tutuklandı
    1. FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu tutuklandı
    2. Sinop’ta doğaya sülün salındı
    3. Siverek organize sanayi için ilk adım..
    4. TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu..
    5. Albayrak: "Gıda tarafındaki..
    6. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    7. Mustafa Şentop'tan S-400 açıklaması
    8. Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının..
    9. TOKİ konutu için hak sahipleri kura..
    10. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    11. Altının kilogramı 256 bin 600 liraya..
    12. İstanbul'un tarihi alan koruma..
    13. Brüksel’de FETÖ’nün gerçek yüzünü..
    14. Mehmet Metiner'den bomba açıklamalar!
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni..
    16. Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın..
    17. AK Parti Yerel Yönetimler Bölge..
    18. Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF..
    19. Mahkeme 25 yıl sonra kararını verdi! O..
    20. Myanmar'ın savaş suçlarından..
    21. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş..
    22. TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
    23. TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını..
    24. TMO müdürlerinden Özalp ilçesine..
    25. Fındık üreticisinin umudu TMO
    26. GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı..
    27. Çarşamba Devlet Hastanesinde bir ilk
    28. İsrail yıllardır alıkoyduğu 20 tekneyi..
    29. FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu..
    30. Niğde'de bir araçta 37 kaçak göçmen..
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz