  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya’dan kritik Ukrayna kararı: Bakın ne gönderecekler!
Avrupa

Almanya’dan kritik Ukrayna kararı: Bakın ne gönderecekler!

Almanya, Ukrayna'ya Sovyet yapımı uçaksavar füzeleri gönderilmesine karar verdi. Alman hükümetinden bir yetkilinin basına verdiği demeçte, Almanya'nın Rus işgalinin ardından çatışma bölgesine 2.700 uçaksavar füzesi göndereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 17:13:00 -
Almanya’dan kritik Ukrayna kararı: Bakın ne gönderecekler!

Almanya Savunma Bakanlığı’nın envanterinde bulunan Strela tipi uçaksavar füzesinin Ukrayna’ya gönderileceğini açıklamasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanlığı da kararı onaylayarak uçaksavar füzeleri ve askeri mühimmatın en kısa bir zamanda Ukrayna’ya ulaştırılacağını belirtti. Federal hükümet, geçen cumartesi günü, Almanya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bin tanksavar silah ve 500 Stinger füze gönderileceğini duyurmuştu. Alman yapımı tanksavarlar ve Stinger füzelerinin Ukrayna’ya ulaştığı kaydedildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay