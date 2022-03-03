Almanya’dan kritik Ukrayna kararı: Bakın ne gönderecekler!
Almanya, Ukrayna'ya Sovyet yapımı uçaksavar füzeleri gönderilmesine karar verdi. Alman hükümetinden bir yetkilinin basına verdiği demeçte, Almanya'nın Rus işgalinin ardından çatışma bölgesine 2.700 uçaksavar füzesi göndereceğini söyledi.
Almanya Savunma Bakanlığı’nın envanterinde bulunan Strela tipi uçaksavar füzesinin Ukrayna’ya gönderileceğini açıklamasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanlığı da kararı onaylayarak uçaksavar füzeleri ve askeri mühimmatın en kısa bir zamanda Ukrayna’ya ulaştırılacağını belirtti. Federal hükümet, geçen cumartesi günü, Almanya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bin tanksavar silah ve 500 Stinger füze gönderileceğini duyurmuştu. Alman yapımı tanksavarlar ve Stinger füzelerinin Ukrayna’ya ulaştığı kaydedildi.