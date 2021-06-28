Almanya'dan kritik adım! Tamamen yasaklayacak

Almanya bugün aşı olup olmadığına bakılmaksızın İngiliz gezginleri AB'ye seyahat etmesi yasaklanması için adım atacak.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Delta varyantı çok yaygın olduğu için İngiltere'yi “riskli ülke” olarak belirlemek istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öneriye destek verdi. Ancak birkaç Akdeniz ülkesinin bu tür kısıtlamalara karşı çıkması bekleniyor.

Yunanistan, Kıbrıs, Malta ve Portekiz turizm ekonomilerini korumak amacıyla AB çapında bir yasağa karşı gelebilirken, İspanya da kendi sınır politikasını belirleme konusunda kararlı.

Cuma günü buluşacaklar

Boris Johnson, Merkel'i geri adım atmaya ikna etme umuduyla cuma günü görüşmeye hazırlanıyor. Bir sözcü, ikilinin 'İngiltere-Almanya ilişkisini derinleştirmeyi ve koronavirüs pandemisine küresel tepkiyi' tartışacağını söyledi.

Macron ve Merkel, kuzey Avrupa'nın Alman, Fransız veya diğer Avrupalı ​​turistlerin karantinasız seyahat etmesini engelleyen ve Akdeniz turizm endüstrisine zarar verecek iç AB seyahat kısıtlamaları getirme hakkını saklı tuttuğu konusunda uyardı.

Macron, "Bu noktada, gerekli koordinasyon konusunda tetikte olmalıyız. Bu koordinasyon aynı zamanda, [AB üyesi olmayan] ülkelere açılma konusunda da kurallarımızın uyumlu olmasını gerektiriyor. Avrupa yeşil geçişinin anahtarı" dedi.

Portekiz aşısız İngilizlerin 14 gün karantinaya alınmasını talep ediyor

Portekiz'e giden aşısız İngilizler, ülkedeki Delta varyant vakalarındaki artış nedeniyle şimdi iki hafta karantinada kalacak. Lizbon hükümeti, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika, Brezilya, Hindistan ve Nepal'den gelen insanlara yeni kısıtlamalar getirdi.