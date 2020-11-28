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Korona Virüs Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Korona Virüs

Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının Aralık ayı ortalarında ruhsat alabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:43:00 -
Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs salgınına karşı BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının Aralık ayı ortalarında ruhsat alabileceğini açıkladı.

Aşının geliştirilmesinde önemli başarılara imza atan BioNTech firmasını öven Spahn, "BioNTech ile bir Alman çalışmasının da bu alanda en önde olması, ayrıca güvenli ve etkili olması beni gururlandırıyor" dedi.

Söz konusu aşının güvenilirliğinin ve etkili olduğunun, binlerce deneğin katıldığı araştırmalarla kanıtlandığını vurgulayan Bakan Spahn, bakanlık olarak tek bir aşı tedarikçisine bağımlı olmak istemediklerini ve farklı üreticilerden 300 milyondan fazla aşı sipariş ettiklerini kaydetti.

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