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Almanya'dan iki Türk'e liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle Gülaynur Kannat Uzun ve Burak Yılmaz'a liyakat nişanı verdi

04 Aralık 2018 Salı 16:49
Almanya'dan iki Türk'e liyakat nişanı

BERLİN (AA) - Almanya'da yaptıkları çalışmalarla toplumun saygınlığını kazanan Burak Yılmaz ve Gülaynur Kanaat Uzun'a Federal Liyakat Nişanı verildi.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yılmaz ve Uzun'a ayrı ayrı nişanlarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, görevinin en güzellerinden birisinin de sadece kendini düşünen değil başka insanları düşünüp onlara yardımcı olan insanları onore etmek olduğunu söyledi.

Steinmeier, liyakat nişanı verilen 28 kişinin Almanya ve Avrupa için ileriye dönük çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yılmaz'a nişanı takdim ederken, onun çalışmalarını yakından izlediğini ve böyle devam etmesini istediğini belirtti. Yılmaz da liyakat nişanından dolayı çok gururlandığını söyledi.

Duisburg'ta Yahudi karşıtlığı ve ırkçılık konularında göçmen gençlerine bilgilendirmeler yaptığını dile getiren Yılmaz, Polonya'daki Yahudi Toplama Kampı Ausschwitz'e düzenlediği gezilerde geçmişte yaşanan acıları göçmen gençlere anlatarak tarihten ders çıkardıklarını kaydetti.

Berlin'in Neukölln ilçesinde ''mahalle annesi'' olarak çalışan Gülaynur Kanaat Uzun ise mahalledeki kadınları bilinçlendirmek ve onların sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığını belirtti. Uzun, aldığı nişan nedeniyle gururlu olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:49
  1. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
  2. Federal Liyakat Nişanı

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