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Almanya'dan İdlib açıklaması: Her türlü çabayı göstereceğiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin İdlib kentinde insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "İdlib'te insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadesini kullandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 23:35
Almanya'dan İdlib açıklaması: Her türlü çabayı göstereceğiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin İdlib kentinde insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "İdlib'te insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Maas, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. İdlib'deki son duruma ilişkin soru üzerine Maas, bu hafta Ankara'ya yapacağı ziyarette, İdlib konusunu gündeme getireceklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda önemli bir partner olduğunu kaydetti. 

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'

Muhaliflerin bulunduğu İdlib'de, olası operasyon halinde bunun insani bir felaketi beraberinde getireceği uyarısını yineleyen Maas, ''İdlib'de insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadesini kullandı. Geçmişte Esed rejiminin nasıl bir vahşet uyguladığının görüldüğünü vurgulayan Maas, İdlib bölgesinde yaklaşık 3 milyon insanın bulunduğu dikkate alındığında, çok ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunun da neticeye etkileyebilecek kadar önemli olacağını vurguladı.

Bakan Maas ayrıca askeri bir gerilimin, Suriye'deki 7 yıllık iç savaşa yönelik siyasi bir çözüm için süregelen çabaları ciddi biçimde zayıflatacağını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 23:35
  1. Ankara
  2. Almanya
  3. İdlib
  4. Suriye
  5. Heiko Maas

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