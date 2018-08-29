Almanya’dan heykel provokasyonu! Türkleri suçladılar

Almanya’da yeni bir Türkiye düşmanlığı örneği sergilendi. Wiesbaden kentinde kültürel etkinlik kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın heykeli sergilendi. Türkiye düşmanları heykelin üzerine Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili küfürler yazdı. Polis ise Türk düşmanlarına müdahale etmek yerine seyretmekle yetindi.

HEYKELİN ÜZERİNE KÜFÜR YAZDILAR, POLİS SEYRETTİ!

Üzerinde ağza alınmayacak küfürler bulunan Erdoğan heykeli sergilenmeye devam etti. Bu duruma tahammül edemeyen Türkler heykeli korumak isterlerken ırkçı gruplarla arbede yaşadı. Bu ana kadar rezaleti izlemekle yetinen Alman polisi Türk vatandaşlarına müdahalede bulundu.

TÜRKLERİ SUÇLADILAR!

Olayların tırmanması üzerine Alman polisi heykelin bulunduğu yerde delici silahlar bulması bahane gösterilerek heykel kaldırıldı. Alman Focus dergisi ise olayların tırmanması ve heykelin kaldırılması ile ilgili olarak Erdoğan destekçilerini suçlayan skandal bir habere imza attı.

Söz konusu haberde Erdoğan’ın heykeli ile ilgili çıkan olaylardan Türkler sorumlu tutuldu. Heykelin yanında bulunan delici silahlarında Türklere ait olduğu iddia edildi.

ALMANYA'DA YABANCI KARŞITLIĞI TIRMANIYOR

Chemnitz kentinde sokak şenlikleri sonrasında yabancılarla tartışan ırkçı bir Almanın öldürülmesinin ardından Almanya’nın ‘heykel’ provokasyonuna imza atarak Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını körükleme amacında olduğu değerlendirildi. Son yıllarda Avrupa'da yükselen yabancı karşıtlığı ve ırkçılık tehlikeli seviyelere gelmiş durumda.

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