Almanya'dan güneş enerjisi üretiminde rekor

Almanya, Batı Avrupa'yı kavurmaya başlayan sıcak hava dalgasıyla birlikte Pazar günü günlük güneş enerjisi üretiminde rekor kırdı. Rekorların Salı ve Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor.

Almanya, Pazar günü güneş enerjisinden rekor seviyede elektrik elde etti.

Avrupa’nın en büyük ekonomisinde Pazar günü güneşten 38 bin 174 megavat elektrik elde edildi.

Tahminlere göre Salı günü yeni bir rekorun kırılabileceği ve güneş enerjisi üretiminin 38 bin 190 megavat ulaşabileceği öngörülüyor.

Şiddetli sıcak hava dalgası Batı Avrupa'da birçok bölgeyi kavurmaya başladı. Resmi hava tahmin kurumu DWD’ye göre diğer bölgelerde hafifleyen sıcak hava dalgası Salı ve Çarşamba günü Almanya’da zirve yapacak. Aşırı sıcaklar son dönemde İspanya, Fransa ve Yunanistan’da yangınlara neden olmuştu.

Nantes ve Londra'da sıcaklık rekorları bekleniyor

Maxar Tecnologies LLC yayımladığı bir raporda tarihi sıcaklıkların bu hafta Batı Avrupa’nın bazı kesimlerinde gözlemleneceği ve sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti. Maxar’a göre Londra’da Pazartesi günü 38,5 derece ve Salı günü 40 derece sıcaklık kaydedileceği öngörülürken bu rakamlar İngiltere’de kaydedilen en yüksek sıcaklıklar olacak.

Şirket, Fransa’nın Nantes kentinde de 42 derece ile yeni bir rekor kırılacağını, Paris’te ise bugün 39 derece Salı günü ise 40 derece ölçüleceğini tahmin etti.

Almanya’da elektrik tedariki sıcak hava dalgasının elde edilen rüzgar enerjisini düşürmesiyle azalırken bu açığın bir kısmı artan güneş enerjisiyle giderilmeye çalışılıyor. Ülkede megavat-saat bedeli de Mart ayından bu yana en yüksek seviye olan 396,07 euroya yükseldi.

Öte yandan Fransa’da nehirlerdeki su sıcaklığının nükleer reaktörleri soğutması gereken seviyenin üzerine çıkması nedeniyle nükleer üretime ara verilirken, Almanya’da Ren nehrinde bulunan termik santrallerin bazıları da nehirdeki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle yeterli tedarik sağlayamadı.