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Almanya’dan Fransa’ya sınır kontrolü

Almanya göçmenlerin geçişini kontrol altına almak için, AB’nin önemli güçlerinden olan Fransa’ya sınır kontrolü koymayı planlıyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 07:23
Almanya’dan Fransa’ya sınır kontrolü

Münübe Yılmaz

Almanya, AB’de önemli bir etkiye sahip olan Fransa’ya sınır kontrolü getirmeyi planlıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Almanya’nın, Fransa ve İsviçre’ye sınırının bulunduğu yerlerde göçmenlerin geçişini engellemek için kontrol başlatabileceğine yer verilirken, İspanya’da son zamanlardaki göçmen sayısındaki artışa da dikkat çekildi. İspanya’daki göçmen sayısında daha önce görülmemiş bir artış olduğuna yer veren Alman yetkililer, Almanya’nın 2015’te izlediği göçmen politikasından uzaklaşacağına dair uyarıda bulundu. İspanya ve Yunanistan ile göçmen meselesinde anlaşmaya vardığını ifade eden Alman bakanlık yetkilileri bu ülkelerden gelen göçmenleri tekrar İspanya ve Yunanistan’a geri göndereceklerini belirtti. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın göçmenler ile ilgili biriminin sorumlusu Helmut Teichmann, İspanya’daki son gelişmelerden ötürü bir çok göçmenin Fransa’ya geçmesini beklediklerini vurgularken, bu göçmenlerin Almanya’ya geçişini engellemenin en uygun ve güvenli yolunun Fransa sınırına kontrol hattı kurmak olduğunu dile getirdi. Almanya, İtalyan hükümeti ile de benzer bir anlaşmaya varıldığını vurgularken, Almanya başbakanı Angela Merkel de göçmenleri Almanya’ya kabul ettiğinden dolayı gördüğü baskıdan ötürü 2015 yılındaki göçmen politikasından uzaklaşacağını doğruladı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 07:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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