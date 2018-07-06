0553 313 94 23

Almanya'dan flaş Suriye açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Suriye'nin güneybatısındaki Ürdün sınırına yakın bölgedeki şiddeti kınadığını söyledi.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:18
Almanya'dan flaş Suriye açıklaması

Alman Hükmet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Suriye-Ürdün sınırında, Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin düzenlediği saldırıların insani felakete yol açtığını belirterek, çatışmalardan dolayı bölgeden 320 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığına ve zor durumda olduklarına işaret etti.

"Alman hükümeti, Suriye-Ürdün sınırında yeniden tırmanan şiddeti kınıyor." diyen Steffen Seibert, özellikle Rusya'ya insani yardım için girişleri ve gerginliği azaltma bölgesi için anlaşmaya varılan ateşkesi yeniden sağlaması çağrısında bulundu.

Seibert, Ürdün'ün sığınmacılar için yaptığı yardımlar konusunda bu ülkeye uluslararası desteğin verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:18
  1. Ürdün
  2. Steffen Seibert
  3. Rusya
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dengeli beslenmenin yolları
    1. Dengeli beslenmenin yolları
    2. İşgalci İsrail terör estiriyor: 35..
    3. Son KHK yayınlandı mı? Yeni KHK ihraç..
    4. Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler..
    5. Fenerbahçe'nin kalecisi David Ospina..
    6. Belçika'da Müslüman genç kıza çirkin..
    7. Muslera'nın hatası Uruguay'ı yarı..
    8. İran'dan flaş karar! 18 ürüne yasak..
    9. Başbakan'dan flaş bedelli açıklaması
    10. Almanya'dan flaş Suriye açıklaması
    11. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu
    12. Başkan açıkladı! 9 bin 500 kişi alınacak
    13. Uruguay Fransa çeyrek final maç sonucu..
    14. TSK'dan nefes kesen görüntüler!
    15. Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa yarı..
    16. Minik Leyla cinayetinde kan donduran..
    17. Tahliye edilen eski Vali'ye büyük şok!
    18. S-400 füzeleri için Rusya ile..
    19. Almanya'da ırkçı saldırı!
    20. Bolu'da korkunç kaza! TIR'dan kopan..
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...