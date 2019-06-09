0553 313 94 23

Almanya'dan Filistin'e destek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) desteği sürdüreceğini bildirdi

09 Haziran 2019 Pazar 18:42
Almanya'dan Filistin'e destek

AMMAN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ürdün'ün başkenti Amman'a yaptığı ziyaret çerçevesinde, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki mevcut durum ve gerginliklere odaklandıklarını ifade eden Maas, görüşmede ayrıca, bölgede dengeli bir role sahip olan Ürdün'ün değerlendirmelerinin ele alındığını aktardı.

Maas, Ürdün ekonomisinin zor durumda olduğunun farkında olduğunu ifade ederek, "Ürdün'ün Uluslararası Para Fonu ile koordineli yürüttüğü ekonomik reformlarından memnunuz. Almanya, Ürdün'e koşulsuz 100 milyon dolarlık krediyle destek veriyor." dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki görüşmelerin, terör örgütü DEAŞ'ın artık ülke topraklarında olmadığını ancak tehdidinin devam ettiğini ortaya koyduğunu kaydeden Maas, DEAŞ'ın bölgede yeniden var olmaması için verilen mücadeleye katkı sağlamayı istediğini söyleyerek Alman askerlerini El-Ezrak Üssü'ne kabul ettiği için Ürdün'e teşekkür etti.

Alman Bakan ayrıca, UNRWA'nın desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, ülkesinin burayı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Maas, görüşmede Filistin-İsrail çatışmasını da ele aldıklarını belirterek, "Bu konuda hemfikiriz. Ürdün'ün bu konudaki değerlendirmesine güveniyoruz ve iki devletli çözüm, tek çözüm." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü Bakan Safedi de iki ülke arasındaki iş birliğinin günden güne pekiştiğini ve bölgedeki sorunların çözümünde ortak çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Filistin meselesinin, görüşmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Safedi, "Ürdün ve Almanya olarak, iki devletli çözümün, anlaşmazlığı sona erdirmenin yolu olduğu konusunda mutabıkız." diye konuştu.

Safedi, ülkesinin kalıcı ve kapsamlı barış istediğini; bunu başarmak için işgalin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Ürdün ve Almanya'nın UNRWA'nın desteklenmesi ve görevine devam etmesi konusunda ortak görüş sahibi olduğunun altını çizen Safedi, iki ülkenin ayrıca Suriye krizine çözüm için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından, perşembe günü yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Ürdün'ün de yer aldığı bölge turu kapsamında, yarın İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geleceği belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:42
  1. Almanya
  2. Amman
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    1. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    2. Günel, bayram tatilini Kuşadası’nı..
    3. Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi..
    4. Esra’nın vasiyeti yerine getirildi
    5. Arazi kavgasında ölenler toprağa verildi
    6. 2 kardeş kazada feci şekilde can verdi
    7. Üniversitenin elektriği güneşten
    8. Fenerbahçe Beko, final serisine..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    10. 69 gündür açlık grevindeki..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    12. Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
    13. Milletvekili Dikbayır, şehit..
    14. Saldırılar dijital haberciliğin önüne..
    15. Yanardağ patladı, külleri 7 bin..
    16. Elazığspor’un borcu 45 milyon476 bin..
    17. Keçiboynuzu nedir? Neden keçiboynuzu..
    18. Ankara'da sağanak sürprizi! Cadde ve..
    19. Kuşadası Kirazlı Kiraz Festivali 7 yıl..
    20. Kaz Dağları'nda korkutan çöplük yangını
    21. Hong Kong’da yüzbinler Çin’e karşı..
    22. Almanya'dan Filistin'e destek
    23. Çin'den ABD ve İngiliz gazetelerine..
    24. Bayram dönüşü çileye döndü
    25. O kedi yavrularını korumak isterken..
    26. İran'da Hamaney'den 619 mahkuma af ve..
    27. İtiraf etti! İmamoğlu'ndan 'Valiye it..
    28. Karacabey-Bursa yolunda tatil dönüşü..
    29. Tunceli'de ' bal arısı' dehşeti! Ölü..
    30. Şehit Uzman Çavuş Sağlam için mevlit..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler