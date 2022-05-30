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Avrupa Almanya'dan emeklilik yaşı kararı! 70 yaşına mı yükseltildi?
Avrupa

Almanya'dan emeklilik yaşı kararı! 70 yaşına mı yükseltildi?

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, bazı ekonomistlerin artan enflasyona karşı emeklilik yaşını 70’e yükseltme önerisini reddettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 09:57:00 - 2022-05-30 09:59:32
Almanya'dan emeklilik yaşı kararı! 70 yaşına mı yükseltildi?

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, bazı ekonomistlerin artan enflasyona karşı emeklilik yaşını 70’e yükseltme önerisini reddettiğini açıkladı.

DPA’nın haberine göre Heil, Funke Medya grubuna yaptığı açıklamada, “Doğru bulduğum şey emekliliğe esnek geçiştir. Bu oldukça iyi” dedi.

Alman Bakan, “Bir çelik fabrikasında veya süpermarkette işçi olarak ya da polis memuru, hemşire olarak 70 yaşına kadar çalışmanız gerektiği fikrine ancak tamamen farklı bir dünyada yaşayan insanlar sahip olabilir. Bu, Almanya’daki birçok insan için hayatın gerçekleriyle uyuşmayan bir tartışmadır” diye konuştu.

Heil, iktidar koalisyonunda yasal emeklilik yaşını yükseltmeme konusunda anlaştıklarını dile getirerek, “Bu değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Mevcut yasal duruma göre, Almanya’da emeklilik yaşı şu anda 65 ve 2029 yılına kadar kademeli olarak 67’ye çıkarılması planlanıyor.

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