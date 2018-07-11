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Almanya'dan Donald Trump'ın "esir" eleştirisine tepki

Almanya Savunma Bakanı Leyen, ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine tepki göstererek, Almanya'nın Rus politikasının esiri olmadığını ifade etti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:33
Almanya'dan Donald Trump'ın "esir" eleştirisine tepki

ABD Başkanı Donald Trump Almanya'nın "Rusya'nın esiri" olduğunu söyledi ve bu ülkenin Rusya'dan Baltık Denizi'nden geçen doğalgaz boru hattı anlaşmasına verdiği desteği ve savunma harcamalarını daha fazla artırmamasını eleştirdi.

Trump'ın açıklamalarının ardından NATO zirvesinde konuşan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, "Şüphesiz Rusya ile pek çok sorunumuz var. Buna rağmen ülkeler veya ittifaklar ve muhalifler arasındaki iletişim hattını tartışmasız açık tutmak gerekir. Almanya, Rus politikasının esiri değildir" dedi.

Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Trump, Almanya Moskova ile gaz anlaşmalarını desteklerken, ABD'nin Rusya'ya karşı Avrupa savunma sistemlerinin maliyetini ödemesinin "çok yakışıksız" olduğunu belirtmişti.

Trump, "Almanya tümüyle Rusya'nın kontrolünde. Rusya'dan yeni bir boru hattı ve enerjilerinin yüzde 60-70'ini alıyorlar. Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" demişti. 

Trump bugün zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel'le pazartesi günü de Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:33
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