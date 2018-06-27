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Almanya'dan dikkat çeken yorum: Erdoğan Almanya'daki Türklere gurur...

SPD'nin eski lideri Schulz, Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin arkasında ülkede yaşanan ayrımcılığın olduğunu belirterek, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendileriniErdoğan ile özdeşleştirdiği ve Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere gurur hissi verdiği söyledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:22
Almanya'dan dikkat çeken yorum: Erdoğan Almanya'daki Türklere gurur...

Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Martin Schulz, Almanyalı Türklerin çoğunun Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu kanısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Almanya'daki oyların yüzde 64.7'sini almıştı.

"ERDOĞAN GURUR HİSSİ VERİYOR"

Düsseldorf'ta çıkan Rhenische Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın zaferinden sonraki kutlamaların "üç veya dört kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya iş ararkan yaşanan haksızlıkları örnek gösterdi. Schulz, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti.

ERDOĞAN'IN ALMANYA'DAKİ OY ORANI YÜZDE 64,7 OLDU

Almanya'da bir milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. Essen'deki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64,7'sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile Almanya'da en çok oy alan parti oldu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:22
  1. Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Martin Schulz
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • mm11 sa önce
    hayret bu "Türkiyeye parmak sallayan salaktan" bu kadar akıllıca tespit! şaşrtıcı...Almanya ve AVrupa hızla ırkçılığın, haçlılığın, faşizmin, islam-yabancı düşmanlığının arttığı İNSANLIĞIN DİBE VURDUĞU engizisyon ve ORTAÇAĞ karanlığına sürüklenirken, Türkiyenin ve yurtdışı-yurtiçindeki vatandaşlarımızın ortağı kapayan FATİHİN yeni VERSİYONU RTE sevgisi ve deteği NORMALDİR!!!! Yeniçağ BİZİM...
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