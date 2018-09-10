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Almanya'dan dikkat çeken İdlib açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:54
Almanya'dan dikkat çeken İdlib açıklaması!

 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var.” dedi.

Maas, Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib’deki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtti.

“Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var.” diyen Maas, bununla ilgili tüm taraflarla görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan Alman Bild gazetesinin haberinde, Esed rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya’nın da katılıp katılamayacağına ilişkin Alman Savunma Bakanlığı’nın inceleme yaptığı iddia edildi.

"KATILIMIN ALMAN ANAYASASINA UYGUN OLMASI GEREKİYOR"

Maas, konuyla ilgili soru üzerine, bu konuda hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles’in böyle bir katılımın Alman anayasasına ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiği yönündeki açıklamasına hak verdiğini kaydetti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Suriye’deki durumla ilgili Amerikalı müttefiklerle ve Avrupa’daki partnerlerle görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Gazetenin iddiasıyla ilgili spekülasyona katılmak istemediğini belirten Seibert, Alman ordusunun herhangi bir yurt dışı görevlendirmesinin Parlamento Katılım Yasası’yla uyuşması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff ise burada varsayımlar üzerinde konuşulduğunu belirterek, dünyadaki tüm silahlı kuvvetlerin senaryoları planladığını belirtti.

Bild gazetesinin haberinde, Alman Savunma Bakanlığı'nda olası bir saldırı öncesinde veya sonrasında keşif uçuşların yapılması veya muhtemel operasyonlara katılım gibi çeşitli seçeneklerin ele alındığı ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:54
  1. Almanya Başbakanı
  2. Heiko Maas

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