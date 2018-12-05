Almanya'dan Çin'e Sincan eleştirisi

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümetin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler Çin'deki insan hakları durumunundan endişe duyduğunu ifade etti.

Kofler'in Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamasında, özellikle Çin'in Sincan'daki Uygur Türklerini kamplarda tuttuğu yönündeki haberlerin kendisini şoke ettiğini belirtti.

Kofler, Çin'in o bölgeye yapmak istediği ziyarete izin vermediğini vurgulayarak, "Oradaki durumu yerinde görüp incelemek ve bir kanaat sahibi olmayı isterdim. Ne yazık ki Sincan'a diyaloğun bir parçası olarak seyahat etme isteğim reddedildi. Ancak seyahat için çaba göstermeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Tibet'te yapılacak insan hakları diyalog etkinliğine dikkati çeken Kofler, bölgeden insan hakları ihlalleriyle ilgili çok sayıda rahatsızlık verici raporların geldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustos ayında düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu'’ duyurmuştu.









