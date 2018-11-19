Almanya'dan Cemal Kaşıkçı hamlesi! Hepsine yasak getirildi

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinde cevaplanandan daha çok soru olduğunu, durumu Fransa ve Birleşik Krallık'la beraber yakından takip ettiklerini ve Kaşıkçı cinayeti ile ilişkili 18 Suudi şüpheliye seyahat yasağı getirdiklerini belirtti.

Alınan kararla beraber 18 Suudi vatandaşının 26 ülkenin taraf olduğu Schengen bölgesine girişi yasaklanmış oldu.