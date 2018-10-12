0553 313 94 23

Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının bir an önce aydınlatılması gerektiğini açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 14:08
Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının hızlı ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.

'Endişe verici'

Alman hükümetinin gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasından büyük endişe duyduğunu belirten Seibert, "Ortada bulunan şüpheler dehşet verici. Bu olayın mümkün olduğunca hızlı ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması lazım. Suudi Arabistan'ın da bu aydınlatmaya kapsamlı bir şekilde katılması lazım." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul de bu olayda hızlı ve inandırıcı bir aydınlatma beklediklerini ifade ederek, "Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu beklentiyi hafta başında Suudi Arabistan’ın Berlin Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede de iletti." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:08
  1. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    155'i arayıp Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı
    1. 155'i arayıp Erdoğan'a hakaret eden..
    2. Yıldız oyuncu A Milli Takım..
    3. Hanımlarda ‘boğaz’ tehdidi
    4. 11 kişi Suudi konsolosluk binasına girdi
    5. Şanlıurfa'da dinamit patladı
    6. Çocukların çizdiği resimler ne..
    7. Engin Altan Düzyatan'a zorla getirme..
    8. Sayı 500'ü geçti! İşte indirime..
    9. Çay strese karşı faydalı
    10. Suudi medyasında 'Kaşıkçı krizi'..
    11. Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    12. MHP'den 'bozkurt işareti' açıklaması
    13. Macaristan'dan Türkiye açıklaması
    14. Bakan Kurum açıkladı: Uzatmayacağız
    15. ABD'den tarihi idam kararı
    16. 'Brunson aleyhindeki ifadelerini geri..
    17. Kılıçdaroğlu yine güldürdü: Metro..
    18. Devletin zirvesi nikahta bir araya geldi
    19. Kotku Hocaefendi yâd edildi
    20. Türk karasularında son 10 ayda 195..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama