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Almanya’dan Carles Puigdemont’un iadesine yeşil ışık

Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesine yeşil ışık yaktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:18
Almanya’dan Carles Puigdemont’un iadesine yeşil ışık

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesini isteyen savcılığın talebini kabul edilebilir buldu.

Mahkeme, Alman hukukunda karşılığı bulunmayan "isyan" suçlamasına dayanan iade talebinin kabul edilemeyeceğini ancak kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması ve sadakatsizlik suçlamasına dayanan iade talebinin kabul edilebilir olduğuna hükmetti.

Başsavcılık, konuyla ilgili haziran başında Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.  

İspanya tarafından hakkında Avrupa'da tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış, sonrasında Neumünster cezaevine konulmuş ve yerel mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Puigdemont'un "devlete karşı isyan" suçlamasından iadesini reddederek, "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla ilgili bölümü daha sonra görüşmek üzere eski Katalan liderin şartlı tahliyesine karar vermişti.

Şartlı tahliye kararı doğrultusunda Puigdemont'un Almanya'yı terk etmemesi ve her hafta polise bildirimde bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:18
  1. Avrupa
  2. Almanya
  3. Danimarka
  4. İspanya

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