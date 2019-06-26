Almanya’dan çalınan lüks araç Mersin’de bulundu

Almanya’da çalıntı kaydı ile aranan lüks araç, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulundu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde bir şahsın yurt dışından aldatıcı işlemlerle gümrük vergileri ödenmeksizin ülkeye araç girişi yaptığını tespit etti.

Yapılan operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, aracın Mersin Gümrük Müdürlüğünce yapılan şase numarası sorgusunda Türkiye’ye girişinin bulunmadığı, Interpol sorgusunda ise Almanya’da çalıntı kaydı ile arandığı tespit edildi.

Araç, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konularak Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.