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Almanya, Suudilere silah satmaya devam ediyor!

Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını askıya aldığını duyurmuştu. Ancak Alman savunma şirketi Rheinmetall'in, ortak olduğu İtalyan ve Güney Afrikalı şirketler aracılığıyla Riyad yönetimine silah satışına devam ettiği ileri sürüldü.

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:07
Almanya, Suudilere silah satmaya devam ediyor!

Alman Stern dergisi ve ARD televizyonunda yayımlanan haberlere göre,  Alman hükümetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a daha önce onay verilen silahların sevkiyatını tamamen durdurmasına ve yeni silah satışına izin vermeme kararı almasına rağmen Rheinmetall, Suudi  Arabistan'a silah göndermeye devam etti. Alman savunma şirketi, bunu İtalya ve Güney Afrika'da ortak olduğu şirketler aracılığıyla yaptı.

Haberlere göre, Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Helmut Merch, geçen  ay banka analistleri ile yaptığı telekonferans görüşmesinde, hükümetin ihracatı  askıya alma kararının şirketin silah sevkiyatını etkilemediğini belirtti.

Merch ayrıca, Suudi Arabistan'a yıllık mühimmat satışının 100 milyon  avrodan fazla olduğunu ifade etti.

"Kurallara uyuyoruz"​

Haberlerin ardından açıklama yapan Rheinmetall şirketi yöneticileri  iddiaları kabul etmeyerek, ortak olunan şirketlerin her ülkede silah ihracatı  konusundaki sıkı kurallara uyduğunu iddia etti.

İddianın, Der Spiegel dergisinin Alman hükümetinin Kaşıkçı'nın  öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararının sadece 2 ay için geçerli olduğunu öne sürdüğü 23 Kasım tarihli  haberinin ardından gelmesi dikkati çekti. Dergi, Almanya'nın 2 ay sonra Riyad'a  yönelik silah satışlarını tekrar değerlendirmeye alacağını yazmıştı.

Alman hükümeti, ekim ayında Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya  çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamış ve Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin  de benzer kararı almasını istemişt

417 milyon avroluk silah satışı

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı  2'nci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e 741,5 milyon avro, Suudi  Arabistan'a da 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Almanya, silah satışının yanı sıra aynı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle  ilişkisi bulunan 18 kişiye de ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 08:07
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  4. Rheinmetall
  5. Cemal Kaşıkçı

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