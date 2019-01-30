Almanya kendini dev aynasında görüyor! Türkiye'yi uyarmışlar

Almanya daha önce Türkiye'ye, "Suriye'de sınır ötesi bölgelere operasyondan kaçınma çağrısı" yapmıştı.

Bölgedeki YPG/PKK'lı terörist dostlarına desteğini esirgemeyen Almanya'nın silah ihracatıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Ekonomi Bakanlığı hükümetin silah ihracatı kararlarında, son derece sorumlu ve sınırlandırıcı bir politika izlediğini belirtti.

"Hükümet olarak şirketlerimizi denetliyoruz"

Merkel hükümeti, Alman şirketlerinin Türkiye’ye silah ya da askeri malzeme satışı için yaptıkları başvuruların, hükümet tarafından tek tek, Alman dış ve güvenlik çıkarları dikkate alınarak incelendiğine vurgu yaptı.

YPG'ye karşı kullanılacaksa onay verilmiyor

Bakanlık, bu konuda karar verilirken, Alman silahlarının YPG'li teröristlere karşı ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskinin de dikkate alındığının altını çizdi.

Türkiye'yi uyarmaya kalktılar

Öte yandan Merkel hükümeti Meclis'te soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'nin YPG'li teröristleri vurmasını istemediklerini belirtti. Bu konuda hükümet olarak Türkiye'yi 'uyardıklarını' da belirtti.