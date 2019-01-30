0553 313 94 23

Almanya kendini dev aynasında görüyor! Türkiye'yi uyarmışlar

Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapılmasını istemeyen Alman hükümeti, bu konuda Türkiye'yi uyardıklarını söyleme küstahlığında bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:00
Almanya kendini dev aynasında görüyor! Türkiye'yi uyarmışlar

Almanya daha önce Türkiye'ye, "Suriye'de sınır ötesi bölgelere operasyondan kaçınma çağrısı" yapmıştı.

Bölgedeki YPG/PKK'lı terörist dostlarına desteğini esirgemeyen Almanya'nın silah ihracatıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Ekonomi Bakanlığı  hükümetin silah ihracatı kararlarında, son derece sorumlu ve sınırlandırıcı bir politika izlediğini belirtti.

"Hükümet olarak şirketlerimizi denetliyoruz"

Merkel hükümeti, Alman şirketlerinin Türkiye’ye silah ya da askeri malzeme satışı için yaptıkları başvuruların, hükümet tarafından tek tek, Alman dış ve güvenlik çıkarları dikkate alınarak incelendiğine vurgu yaptı.

YPG'ye karşı kullanılacaksa onay verilmiyor

Bakanlık, bu konuda karar verilirken, Alman silahlarının YPG'li teröristlere karşı ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskinin de dikkate alındığının altını çizdi.

Türkiye'yi uyarmaya kalktılar

Öte yandan Merkel hükümeti Meclis'te soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'nin YPG'li teröristleri vurmasını istemediklerini belirtti. Bu konuda hükümet olarak Türkiye'yi 'uyardıklarını' da belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:00
  1. almanya
  2. terör örgütü
  3. ypg

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da ATM'de düzenek bulundu
    1. Adana'da ATM'de düzenek bulundu
    2. "Burada bir tane reis var"
    3. Diagne kimdir? Diagne ne kadara..
    4. İstifasını Kılıçdaroğlu istemiş! "Ya..
    5. Guaido'dan o ülkeye rüşvet teklifi!
    6. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    7. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    8. Tayvan'da 5,2'lik deprem!
    9. 30.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Tayvan’ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde..
    11. GÜNDEM / 30 Ocak 2019
    12. Yorgunluğunuzun nedeni B12 eksikliği..
    13. Almanya'dan büyük küstahlık!..
    14. Abdullah Gül cephesinden suikast..
    15. Marmara'da hava durumu
    16. Rüzgar YEKA'da başvuru tarihi 18..
    17. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    18. SMA hastalığı kimlerde görülür? SMA..
    19. İspanya Dışişleri Bakanı Borrell:..
    20. ABD'den dikkat çeken açıklama: 2 hafta..
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!