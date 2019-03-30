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Almanya'dan Brexit açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor"

30 Mart 2019 Cumartesi 00:16
Almanya'dan Brexit açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz Parlamentosunda Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesine ilişkin "Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor." ifadesini kullandı.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, İngilizlerin 12 Nisan'a kadar Brexit konusunda nasıl devam edileceğine karar vermeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde anlaşmasız Brexit’in gerçekleşeceğini ifade etti.

"Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor." ifadesini kullanan Maas, Brexit kararının alınmasından iki yıl sonra İngiltere’nin AB’den düzenli biçimde ayrılması için anlaşma sağlanamamasının kimseye anlatılamayacağını kaydetti.

Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) "her durum için" hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maas, anlaşmasız Brexit’in istenmeyen sonuçlarından korunmak için yasalar çıkardıklarını ve önlemler aldıklarını belirtti.

İngiliz Parlamentosu bugün yapılan oylamada Brexit anlaşmasını 286'ya karşı 344 oyla üçüncü kez reddetmişti.

AB liderleri ise geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 00:16
  1. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. Brexit

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