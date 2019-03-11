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Almanya'dan skandal Türkiye'ye seyahat uyarısı!

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:39
Almanya'dan skandal Türkiye'ye seyahat uyarısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın güncellediği seyahat uyarısında, "Türk hükümetinin Alman basını ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri aleyhine yeni adımlar atması ihtimali göz ardı edilemez" denildi.

"Cezai kovuşturmaya yol açabilir"

Uyarıda ayrıca, "Alman yasalarına göre ifade özgürlüğü çerçevesine giren açıklamalar Türkiye’de mesleki faaliyetin kısıtlanmasına ve cezai kovuşturmaya yol açabilir" denildi.

Bakanlık sözcüsü seyahat uyarısının Cumartesi günü güncellendiğini ifade ederken, aralarında Almanların da bulunduğu Avrupalı gazetecilere Türkiye tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan akreditasyon verilmediği veya akreditasyonlarının iptal edildiğini belirtti.

Sözcü geçen iki yılda Alman vatandaşlarının keyfi gözaltılara maruz kaldığını da belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:39
  1. Türkiye
  2. almanya
  3. seyahat uyarısı

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  • turkturk51 dk önce
    adam gibi gelin .. PKK K..NI YALAMAYA GELMEYIN HICBIRSEY OLMAZ. HA Y..DINIZ KOKLADINIZ HERSEY OLUR. LAN BURASI DINGONUN AHIRIMI.. SOYLEDE BIR DURUM VAR OLMASAYDI PKK MECLISE PARTI KURUP OTURMAZDI. DEMIII AGAAA BEYNIMIZIYAKAN OLAY. OKADAR SEHIT OLAN HEPSI HIKATYE OLUYOR.. PKK YILLARCAKOMUTANLAR PASALAR VURMADI BESLEDI BOS ARAZILERI VURDU MEHMDEDIMI SEHIT ETTI SIMDI HAPISTE CURUYECEK BELKI ASILMASSA SALINMALARI ICIN BIR ISIKTA VAR DEMEKTIR. TURKIYEDE YASIYORUZ UNUTMAYIN
  • SultanSultan1 sa önce
    Yaptı, yapıyor, yapacak hep Almanya bu kalleşlikleri. Çünkü kendi halkının dikkatini en güzel Türkiyeyle dağıtıyor ve millet asıl sorunlarını bir müddet unutuyor

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