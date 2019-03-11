Almanya'dan skandal Türkiye'ye seyahat uyarısı! Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın güncellediği seyahat uyarısında, "Türk hükümetinin Alman basını ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri aleyhine yeni adımlar atması ihtimali göz ardı edilemez" denildi. "Cezai kovuşturmaya yol açabilir" Uyarıda ayrıca, "Alman yasalarına göre ifade özgürlüğü çerçevesine giren açıklamalar Türkiye’de mesleki faaliyetin kısıtlanmasına ve cezai kovuşturmaya yol açabilir" denildi. Bakanlık sözcüsü seyahat uyarısının Cumartesi günü güncellendiğini ifade ederken, aralarında Almanların da bulunduğu Avrupalı gazetecilere Türkiye tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan akreditasyon verilmediği veya akreditasyonlarının iptal edildiğini belirtti. Sözcü geçen iki yılda Alman vatandaşlarının keyfi gözaltılara maruz kaldığını da belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.