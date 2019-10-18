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Almanya'dan ABD'yi kızdıracak karar! Trump köpürecek

Almanya, 5G altyapısının kurulmasında Çin şirketi Huawei'yi dışarıda bırakmadı.

18 Ekim 2019 Cuma 18:11
Almanya'dan ABD'yi kızdıracak karar! Trump köpürecek

Kullanıcılara yüksel hızlı internet ve sıfır gecikme süresi gibi özellikler sunacak 5G teknolojisi, her ne kadar bazı ülkeler tarafından test edilse de henüz gerekli altyapılar sağlanabilmiş değil. ABD ise, diğer ülkelerin 5G konusunda Huawei'ye kısıtlama getirmeleri gerektiğini açıklamış ve Çinli şirkete bazı yaptırımlar uygulamıştı.

ABD'nin bu isteğine rağmen Almanya, 5G altyapısının kurulmasında Çin şirketi Huawei'yi dışarıda bırakmadı.

Almanya'da salı günü duyurulan ülkenin telekomünikasyon ağlarının yapımı ve işletilmesi ile ilgili yasa tasarısına göre, ağ sağlayıcılar özellikle mahrem bilgilerin yurt dışına çıkarılmaması konusunda güvenilir olduğunu kanıtlamak zorunda olacak.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de 5G yatırımları üzerine yaptığı açıklamada "Biz hiçbir şirket, hiçbir aktör için önyargılı bir yaklaşım içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 18:11
  1. Almanya
  2. Huawei
  3. ABD

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