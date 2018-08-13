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Almanya'dan ABD'ye Türkiye tepkisi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergi uygulamasına tepki göstererek ABD'nin bu uygulamalarının haksız olduğunu belirtti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:30
Almanya'dan ABD'ye Türkiye tepkisi

Trump yönetimini eleştiren Altmaier, uygulamaların hukusuz olduğunu savundu. Çıkartılan ekonomik savaşın Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltaladığını ifade etti.

"AVRUPA ABD'YE DİZ ÇÖKMEYECEK"

 Alman Bakan Peter Altmaier, "Trump yönetimi Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük uygulamalarında haksız.  Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkartıyor" dedi.

Yeni ve güvenilir pazarların açılması gerektğini savunan Altmaier, "Bu uygulamalar Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltalıyor. Avrupa, ABD karşısında diz çökmeyecek. Dünya düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ortama ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:30
  1. almanya
  2. ABD

YORUM YAZ

  • Faruk GençFaruk Genç2 sa önce
    Vay namussuzlar vay. Sonunda bizi Almanya iledost ettiler.BiirNumaralı düşman deyilmiydik Almanya ile.
  • mustafamustafa2 sa önce
    VAhşi batının kaatil ve ilkesiz olduğu kadar b.k fıçısı tipli kowboyuna dünyanın kaçbucak olduğu böyle birlik olunarak gösterilebilir ancak.... yurtta BİRLİK, cihanda BİRLİK!
  • ihsanihsan2 sa önce
    peki densiz size vergi koymadımı
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