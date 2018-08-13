Almanya'dan ABD'ye Türkiye tepkisi

Trump yönetimini eleştiren Altmaier, uygulamaların hukusuz olduğunu savundu. Çıkartılan ekonomik savaşın Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltaladığını ifade etti.

"AVRUPA ABD'YE DİZ ÇÖKMEYECEK"

Alman Bakan Peter Altmaier, "Trump yönetimi Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük uygulamalarında haksız. Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkartıyor" dedi.

Yeni ve güvenilir pazarların açılması gerektğini savunan Altmaier, "Bu uygulamalar Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltalıyor. Avrupa, ABD karşısında diz çökmeyecek. Dünya düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ortama ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.