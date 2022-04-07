Almanya’daki zam furyası daha da artacak! Ülke genelinde gıda krizi yaşanıyor

Koronavirüs döneminde Almanya’da gıda ürünlerine gelen büyük zamlar, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla birlikte katlandı. Buna stokçular da eklenince, gıda el yakmaya başladı. Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı Almanya'da insanları yeni bir şok zam dalgası bekliyor. Almanya'da bugünden itibaren birçok süpermarket zincirinin ürünlerine yine önemli ölçüde zam yapacağı belirtiliyor. Aldi süpermarketlerinin yüzlerce ürünün fiyatını artıracağı ve zamların yüzde 50'yi geçen oranda olacağı öğrenildi.

Yağ ve un kalmadı

Öte yandan Federal İstatistik Dairesi Almanya'da insanların yine yağ, un, şeker, konserve ve makarna gibi gıda ürünlerine aşırı yüklendiğini bildirdi. Un talebi üç misli, yağa olan talep ise iki misli arttı. Almanya'daki süpermarketlerde sıvı yağ bulmak neredeyse imkansız olduğu gibi, sıvı yağ, geldiği gibi de tükeniyor. Yağ, internette karaborsalık oldu.