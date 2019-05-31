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Almanya'daki Türk aile bebeklerini geri istiyor

Köln'de yaşayan Önder ailesi, iki yıl önce Gençlik Dairesi tarafından 28 günlükken ellerinden alınan bebeklerini geri alabilmek için mücadele veriyor

31 Mayıs 2019 Cuma 10:02
Almanya'daki Türk aile bebeklerini geri istiyor

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Yozgatlı Ayşe ve Kenan Önder çifti, iki yıl önce 28 günlükken ellerinden alınan bebeklerini geri alabilmek için Türk yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Önder çifti, Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle ellerinden alınan ve bugün 2 yaşında olan çocuklarını alabilmek için mücadele veriyor.

Evlerinde gazetecilere açıklamada bulunan baba Kenan Önder, iki yıl önce yatağın üzerinde oynayan 3 yaşındaki oğullarının yanlışlıkla 28 günlük olan Armağan isimli bebeklerinin üzerine düştüğünü ve tüm sorunların bundan sonra başladığını söyledi.

Önder, başlarından geçenleri şöyle anlattı:

"Bebeğimiz 29 Mart 2018'de doğdu ve bu olaydan sonra evde baygınlık geçirdi. Ambulans çağırıp hastaneye gittik. Bebeğin kemiklerinde kırık olduğunu söylediler ve her gün yeni kırıklar görüldüğünü iddia ettiler ve bu nedenle bebeği elimizden aldılar. Daha sonra diğer iki çocuğumuzu da bizden aldılar. 7 hafta sonra darp filan olmadığını söyleyerek iki çocuğumuzu geri verdiler ama bebeği geri vermediler."

Önder, "Bebeğimizi 18 yaşına kadar vermeyeceklerini söylüyorlar. Dinini değiştirdiler ve en son velayetini de aldılar. Bebekte darp izi olduğunu iddia ediyorlar ve o yüzden vermiyorlar." şeklinde konuştu.

Kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Önder, "İlk gün beyin sarsıntısı, ikinci gün kaburga kemiği kırık dediler, üçüncü gün bacak ve omurga kemiği kırık dediler. Bana nasıl olduğunu sordular. Ben de 'o zamanlar üç yaşında olan çocuğum yatağın üstündeyken beni gördü ve panikleyip bebeğin üzerine düştüğünü anlattım. Buna inanmadılar ve bunu anne ya da babanın yapmış olabileceğini söylediler. Bunu bizim yaptığımıza dair, üzerimize suç attılar." dedi.

Anne Ayşe Önder ise "Ben Türkiye'den yardım istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a buradan yalvarıyorum. İki yıl bir ay oldu, çocuğum bana gelmedi, beni ve babasını tanımıyor, yabancılaştırdılar. Dinini değiştirdiler. Ben kapalıydım ve onlara iyi görünmek için başımı açmak zorunda kaldım. İki çocuğum kardeşlerini dışarıda görse tanımayacak." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının velayetinin mahkeme kararıyla alındığını ve artık kendilerine gösterilmeyeceğini belirten Önder, 10 ay önce psikolog eşliğinde bir kez çocuğunu görmesine izin verildiğini ve son 10 aydır ise hiç görmediğini dile getirdi.

Önder, "Benim yavrumu 18 yaşına kadar tutup Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Benim yavrum orada aç kalıyor, darbe görüyor, serçe tırnağı çıkmış halde geldi, hep morluklar içerisinde geliyordu, en son gördüğümde de gözünün altında kocaman biz çizik vardı. Gözü enfeksiyon kaptı dediler ama ben inanmıyorum. Çocuğumun orada darbe aldığını düşünüyorum." iddiasında bulundu.

İki yıldır bebeklerini alabilmek için mücadele ettiklerini belirten Önder, her kapıyı çaldıklarını ancak kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:02
  1. 28 günlük bebek
  2. Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt)
  3. bebeklerini aldılar

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