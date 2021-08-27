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Avrupa Almanya’daki trenlerde de 3G uygulaması geçerli olacak!
Avrupa

Almanya’daki trenlerde de 3G uygulaması geçerli olacak!

Almanya’da korona salgınıyla mücadele kapsamında insidans değerleri yerine hayata geçirilen 3G kuralının uygulama alanları genişletiliyor. Başbakan Angela Merkel’in sadece aşı yaptıranlar, enfekte olup iyileşenler veya negatif test ibraz (3G) edenlerin trenle yolculuk yapabilmesine izin verilmesini istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 21:56:00 -
Almanya’daki trenlerde de 3G uygulaması geçerli olacak!

Başbakanlığın, Federal Ulaştırma Bakanlığı’na talimat vererek, trenlerde 3G uygulamasının mümkün olup olmadığını araştırmasını istediği belirtildi. Tren yolculuğunun yanı sıra hava ulaşımında iç hat uçuşlarında da kuralın geçerli olması gündemde. Konunun son yapılan kabine toplantısında ele alındığı ifade edilirken, bakanlığın konuyla ilgili araştırmasının sonucunun beklendiği kaydedildi. Ancak koalisyon ortaklarından CSU’nun tren ve uçak yolculuğunda 3G kuralına karşı olduğu kaydedildi.

Kontrol etmek imkansız

Öte yandan özellikle trenlerde 3G kontrolünün yapılmasının nerdeyse imkânsız olduğu ifade edildi. Hükümetin bu yöndeki girişimine muhalefet partisi FDP sert tepki gösterdi. Federal Meclis Ulaştırma Komisyonu FDP üyesi Torsten Herbst, “Bu yine hükümetin çaresiz eylemlerinden biri. Öyle bir kuralı trenlerde kontrol etmek imkânsız ve tam anlamıyla abartılı” dedi.

 

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