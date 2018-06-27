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Almanya'daki göçmen tartışması Avusturya'da tankların sokaklara inmesine neden oldu

Almanya'da koalisyon ortakları arasında yaşanan göçmen tartışması yüzünden mültecilere sınır kapılarının kapanmasından endişe eden Avusturya, bu ihtimale karşı ülkede tatbikat düzenledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:59
Almanya'daki göçmen tartışması Avusturya'da tankların sokaklara inmesine neden oldu

Yüzlerce polis ve asker başkent Viyana'dan 175 kilometre uzaklıktaki Spiefeld'de kapıların kapanmasıyla ülkede sıkışan mültecileri kontrol altına almaya yönelik senaryoyu uyguladı. Tatbikat amacıyla 200 polis senaryo gereği mülteci gibi hareket ederek sınırı geçmelerine izin verilmesini istedi.

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl "Sınırlarını koruyamayan bir devlet güvenilirliğini kaybeder. Yaptığımız şeyin insanlık dışı olmakla ilgisi yok" dedi.

TATBİKAT SONRASI ALMANYA'DA KRİTİK GELİŞME

Bu arada Avusturya'nın tatbikat yapmasına neden olan Almanya'da dün kritik bir gelişme daha yaşandı. Almanya BaşbakanıAngela Merkel, göçmenlerin Almanya'ya girmesine izin veren uygulamayı sona erdirmesini isteyen koalisyon ortağı Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve diğer parti liderleriyle görüştü. Merkel'in ortaklarından SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel de iltica anlaşmazlığının koalisyonun dağılmasıyla sonuçlanmasının "Almanya ve Avrupa açısından kestirilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu.

ÖNEMLİ HAFTA

Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel bu hafta Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi sırasında mülteci adaylarının geri kabulüyle ilgili ikili anlaşmalar yapılması için çalışacak. Seehofer'in uzlaşma sağlanamadığı takdirde 1 Temmuz'dan itibaren başka AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunmuş yabancıların sınırdan geri çevrilmesini istediği biliniyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:59
  1. Avusturya
  2. Almanya
  3. Angela Merkel
  4. Avrupa Birliği
  5. Göçmenler

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