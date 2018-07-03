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Almanya'daki sığınmacı anlaşması Avusturya'yı memnun etmedi

Avusturya devleti, Almanya'da koalisyon hükümetindeki partiler arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde, güney sınırlarını korumak için önlem almaya hazır olduğunu söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 18:36
Almanya'daki sığınmacı anlaşması Avusturya'yı memnun etmedi

Avusturya, Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Demokrat Birliği'nin (CSU) koalisyon hükümetini tehdit eden göç anlaşmazlığı konusunda uzlaşmasına tepki verdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "Bu anlaşma, Alman hükümetinin pozisyonu haline gelirse, Avusturya ve halkı için olumsuz sonuçları önlemek adına harekete geçmek zorunda kalacağımızı görüyoruz" diyerek Berlin'in pozisyonunu açıklığa kavuşturmasını istedi.

Avusturya, Almanya’nın göçmenler konusunda bazı önlemler alması halinde, kendilerinin de İtalya ve Slovenya sınırları başta olmak üzere göç yolları üzerinde bulunan sınırlarında benzer bazı önlemler alacağını birçok defa dile getirdi.

Kurz, Strache ve Kickl tarafından yapılan açıklamada da, Avusturya hükümetinin "güney sınırlarının korunması için önlemler almaya hazır olduğu" belirtildi.

Almanya'da yapılan anlaşmaya göre, Almanya diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde sığınma başvurusu yapan göçmenlerin geri dönüşü için ikili anlaşmaları müzakere ederken, bu göçmenler sınırdaki transit merkezlerinde tutulacak.

Yasa dışı göç konusunda daha sert tedbirler alınmasını isteyen Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer, anlaşmayı bir zafer olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, birçok durumda göçmenlerin geri dönüşüyle ilgili ikili anlaşmalar zaten uygulandığından, bu yeni anlaşmanın etkisinin ne olacağı ve nasıl uygulanacağı belli değil.

Alman polisine göre, bu yılın ilk beş ayında, Avusturya-Almanya sınırında yaklaşık 4 bin 600 "izinsiz giriş" kaydedildi. Bunlardan 2 bin 450'si Avusturya'ya geri gönderildi.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:36
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