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Avrupa Almanya’daki sel felaketinin asıl nedeni bakın ne çıktı!
Avrupa

Almanya’daki sel felaketinin asıl nedeni bakın ne çıktı!

Almanya’da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan temmuz ayındaki sel felaketinin büyük ölçüde iklim değişikliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 23:08:00 -
Almanya’daki sel felaketinin asıl nedeni bakın ne çıktı!

Küresel iklim araştırmalarıyla tanınan World Weather Attribution adlı kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre 220 kişinin hayatını kaybettiği selin küresel ısınma bağlantılı iklim değişikliğinin bir sonucu olduğu bildirildi. Almanya’nın Ahr ve Erft bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışları incelemeye alan 39 iklim uzmanı, söz konusu yağışlara hava raporlarının kayıt altına alınmasından bugüne bu ölçekte ilk defa rastlandığını vurgulayarak, yüzyıl boyunca ortalama olarak düzenli ölçüde seyreden yağışların, ancak iklim değişikliği dolayısıyla aşırı boyutlara gelebileceği sonucuna vardı.

Hava ısısı 1.2 derece arttı

Bilgisayar simulasyonları aracılığıyla 20’nci yüzyılın başlarından bugüne hava istatistikleri ile yağışlar arasında karşılaştırma yapan uzmanlar, hava ısısının ortalama olarak 1.2 derece artış gösterdiğini, bunun da yağışları artırmada büyük etki sahibi olduğunu belirledi. Almanya’da son 90 yılda ilk defa bu denli ani yağış oranına rastlanmasını başka türlü açıklamanın mümkün olmadığı kaydedildi.

 

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