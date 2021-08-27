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Avrupa

Almanya’daki öğrencilerden Türkiye’ye 5 bin 100 fidan bağışı

Almanya’nın Hessen eyaletindeki 5-15 yaş Kur’an kursu öğrencileri, Türkiye’de yanan ormanların ağaçlandırma çalışmaları için başlatılan ‘Yanan Ormanlar Yeşile Dönüyor’ kampanyasına 5 bin 100 fidan bağışladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 21:43:00 -
Almanya’daki öğrencilerden Türkiye’ye 5 bin 100 fidan bağışı

ORMAN Genel Müdürlüğü’nce başlatılan kampanyaya bağışta bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Waechtersbach Merkez Camisi öğrencileri, ormanların yeniden yeşillenmesine katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi. Waechtersbach Merkez Camisi Dernek Başkanı Hakan Akbulut, kendileri küçük olan öğrencilerin yaptıkları yardımın çok anlamlı olduğunu belirterek “Yavrularımız yapmış oldukları bağışlarla gelecek nesiller adına ümitvar olduklarını gösterdi. Allah çocuklarımızdan, onların velilerinden ve cemaatimizden razı olsun” dedi.

Kaynak: Hürriyet.de

 

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