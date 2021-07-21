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Avrupa Almanya'daki o gizemli gölde 19 çocuk hastalandı!
Avrupa

Almanya'daki o gizemli gölde 19 çocuk hastalandı!

Almanya'da Tiefer Ziest gölüne giren 19 çocuk mide bulantısı kusma ve ateş şikayetlerinde bulundular.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 17:57:00 -
Almanya'daki o gizemli gölde 19 çocuk hastalandı!

Almanya'da bulunan “Tiefer Ziest” adlı gölüne giren 19 çocuk hastalandı. Mide bulantısı kusma ve ateş şikayetleri olan gençlerden ikisi hastaneye kaldırıldı. Hastalığın sebebi hala bilinmiyor.

Yetişkinler de göle girmiş olmasına rağmen, yalnızca çocukların etkilenmesi kafaları karıştırdı.

Sağlık departmanı çalışanları pazartesi günü suyu incelediler: "Su temiz, anormallik göstermiyor, yabani kuş popülasyonu yok, banyo alanında da buna karşılık gelen pislik, kirlilik yok," açıklamasında bulundular. Rostock bölgesi. su numuneleri daha detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.

Göllerde bazen mavi-yeşil algler veya serkarya (bir tür parazit) ile ilgili sorunlar olabileceği söyleniyor ancak laboratuvar testlerinin ara sonuçlarına göre Teterow'da durum böyle değil gibi görünüyor.

Ayrıca gıda zehirlenmesinin hastalığın nedeni olup olmadığı da  kontrol edildi ancak, tesis bünyesinde atıştırmalık, dondurma salonu ve gezici satıcı bulunmuyor. Bununla birlikte, dışkı mikroplarının suda olmasının da mümkün olduğu söyleniyor

 

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