Almanya’daki Müslümanların göğsünü kabarttı! 12 yaşındaki Talha Kurt Tek oturuşta bakın ne yaptı?

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Duisburg şehrinde İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Mevlana Camii Hafızlık Kurumu’nda 2,5 yıllık eğitimin ardından hafızlığını tamamlayan 12 yaşındaki Muhammed Talha Kurt, Hafızlık Kurumu’nda bir ilki denedi ve Camia TV’de canlı yayınlanan programda bir oturuşta Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona okudu. Büyük ilgi gören program sabah saat 07.00’de başladı ve akşam saat 21.30’a kadar devam etti.

“Bu tür gelimeler geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor”

Hafız Muhammed Talha Kurt hocası Talip Toklu gözetiminde, her dört cüzün ardından mola vererek, Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona okudu. Programı Camia TV stüdyosundan takip eden IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün genç hafızı kutlayarak, “Yavrumuzu, ailesini ve onu yetiştiren hocaları yürekten tebrik ediyorum. Mevlana Camii’nin ve Hafızlık Kurumu’nun kurulmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu tür gelişmeler geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor.” ifadelerini kullandı.

“Hafızlık eğitimi okul derslerine engel değil”

IGMG Düsseldorf Bölgesi Mevlana Camii İmam Hatibi Talip Toklu Camia Haber’e yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

“Hafızlık eğitimi azim ve gayret gerektirir. Nitekim Muhammed Talha Kurt ve ailesi büyük emek verdiler. Biz de onu, çıktığı bu yolda desteklemek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Mevlana Camii bünyesinde yaklaşık 100 öğrencimiz var. 10 öğrencimiz hafızlığını tamamladı. Bunlardan biri de Muhammed Talha Kurt. Muhammed’in yeteneğini gördük ve başarabileceğine kanaat getirdik. Avrupa’da Kur’ân-ı Kerîm’in muhafazasını üstlenmiş olan İslam Toplumu Millî Görüş bünyesinde hafızlık yapan öğrencilerimizle, hafızlığın en üst seviyesi dediğimiz, bir günde hatim yapabilecek duruma gelmenin mümkün olduğunu göstermek istedik. Şunu biliyoruz ki, Allah sevdiği kullarını sevdiği işler ile meşgul edermiş.

Hafız olmanın okul derslerine engel olmadığını belirtmek istiyorum. Hafızlık yapan öğrencilerimiz okul derslerinde başarılı ve güzel ahlaklı gençler. Allah nasip ederse 20 gün sonra bir öğrencimiz daha hafızlığını tamamlayacak, bunun da müjdesini vermiş olayım. Başta IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün olmak üzere tüm yöneticilerimize ve emeği geçen, öncülük eden hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Program IGMG Bölge İrşad Başkanı İsmail Tuzen’in hatim duası ile sona erdi.