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Almanya'daki kitap sergisinde İslamiyet'i anlatan yayınlara yoğun ilgi

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:57
Almanya'daki kitap sergisinde İslamiyet'i anlatan yayınlara yoğun ilgi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Ausburg kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Münih bölgesi "17. Kitap Sergisi" açıldı.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Kitabevi'nin Augsburg Kammgarn Selimiye Camisi konferans salonunda yaklaşık bin kitabın yer aldığı sergide, özellikle İslam dinini Türkçe ve Almanca anlatan kitaplar ilgi görüyor.

Münih bölgesinde 17'nci, Ausburg kentinde ise ilk kez açılan serginin açılışına Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, ZSU Güney Bavyera Temsilcisi Önder Yıldız ve bölgedeki derneklerin temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Günay, burada yaptığı konuşmada, kitap sergisi gibi kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

ZSU Güney Bavyera Temsilcisi Yıldız ise sergide tarihi, güncel, aile ve çocuk kitaplarıyla Kur'an-ı Kerim ve Türkçe ve Almanca dini kitapların yanı sıra hediyelik ürünlerle hac eşyalarının sergilendiğini belirtti.

Yıldız, "Sergimizde İslam dinini Türkçe ve Almanca anlatan kitaplar ilgi görüyor. Bölgemizdeki tüm kitapseverleri sergimize davet ediyorum." dedi.

Sergi, 6 Ocak 2019'a kadar 10.00 ila 20.00 saatlerinde gezilebilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:57
  1. "17. Kitap Sergisi"
  2. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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