Almanya'daki IGMG davası

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde görülen İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) yönelik 26 milyon avroluk vergi kaçırma ve benzeri iddialarla açılan davada karara varıldı.

Köln Eyalet Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 2001-2006 tarihlerinde IGMG yönetiminde yer alan Genel Başkan Yavuz Çelik Karahan, Genel Sekreter Oğuz Üçüncü, Genel Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt ve Muhasip İsa Erdener'in da aralarında bulunduğu sanıklara 1 yıl 2 ay ile 2 yıl arasında hapis cezaları verildi. Cezalar tecil edildi.

IGMG avukatlarından Mustafa Kaplan, karar duruşması sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sonuçla yapılan suçlamaların asılsız çıktığını söyledi.



Kaplan, dönemin eski yöneticileri olan müvekkillerine yapılan suçlamaların müvekkillerinin ne dünya görüşlerine, ne de karakterlerine uymayan suçlamalar olduğunu belirterek, müvekkillerinin sadece görevi ihmalden dolayı en alt düzeyde ceza aldıklarını ve cezaların tecil edildiğini kaydetti.



Avukat Kaplan, “Yapılan suçlamalar arasında kurban bağışlarının usulsüz kullanılması, Türkiye'den gelen din görevlilerinin sosyal sigortalarının ödenmemesi ve hac paraları üzerinden vergi kaçırmak suçlamaları vardı. Bu suçlamaların çoğu asılsız çıktı. Kurban paralarıyla ilgili yapılan suçlama asılsız çıktı, imamların sosyal güvenlikleriyle ilgili iddia tamamen uydurma ve bu iddialar asılsız çıktı ve iki dava da düştü. Sadece vergi kaçırma iddiasında eski yönetici olan müvekkillerimin önüne konulan vergi beyannamelerinin kontrol edilmeden imzalandığı ve kontrol etme mecburiyeti olduğu gerekçesiyle, bir ihmalkarlık olduğuna karar verildi. Bu suçlamaların karşılığı olan en düşük cezalar verilerek bu cezalar tecil edildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçtan memnun olduklarını ifade eden Kaplan, sonucu temyize götürüp götürmeme konusunda daha sonra karar vereceklerini ifade etti.



Polis, 2017'de başlayan dava öncesinde 17 kentteki 26 IGMG şubesine baskın yaparak çok sayıda belgeye el koymuştu.