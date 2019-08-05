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Almanya’daki gurbetçilerden Ordu-Giresun Havalimanı’na yaz boyunca direkt uçuş talebi

Almanya’da yaşayan Ordu ve Giresunlular, dilekçe ile THY’den yaz boyunca Ordu-Giresun Havalimanına direkt uçuş talebinde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:16
Almanya’daki gurbetçilerden Ordu-Giresun Havalimanı’na yaz boyunca direkt uçuş talebi

Almanya’da yaşayan Ordu ve Giresunlular, dilekçe ile THY’den yaz boyunca Ordu-Giresun Havalimanına direkt uçuş talebinde bulundu.


Almanya’nın Baden Wüttenberg Eyaletinde yaşayan ve kurdukları dernekler ile büyük bir hemşehri dayanışması sergileyen Giresun ve Ordu Sivil Toplum Kuruluşları ortak bir dilekçe ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’dan Ordu-Giresun Stuttgart arasında direk uçuşu talep etti.


Almanya’nın sanayi bölgesi olan Baden Wüttenberg Eyaletinde yaşayan yaklaşık 500 bin Karadenizlinin yaz tatili boyunca kendi imkanları ve araçları ile gelmeye çalıştıkları Türkiye yollarının koşullarının zorluk ve tehlikelerini dile getirerek Ordu-Giresun Havayolu imkanlarından faydalanmak istediklerini ifade ettiler.


Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öksüz, “Giresun ve Ordu dernekleri olarak hazırladığımız ortak dilekçe ile Türkiye’nin hava taşımacılığındaki bayrak firması Türk Hava Yollarına müracaat ettik. En azından yaz boyu Ordu-Giresun Stuttgart karşılıklı uçuşları düzenlenmesi halinde kara yolu yerine uçak ile seyahati tercih edilecektir. İlk seferde uçuşu iseSivil Toplum Kuruluşları olarak bizler yapacağız. Ayrıca bu yıl düzenleyeceğimiz 11. dayanışma gecesinde her yıl olduğu gibiyılın başarılı bürokrat ve siyasetçilerine ödül verilecektir vebu kapsamda başarılı bir şekilde Türk Hava Yollarını bütün dünyaya tanıtan hemşehrimiz İlker Aycı’yı şimdiden yılın bürokratı seçtiğimizi ilan ediyoruz. Ödülünü 10 yıldır üst üste düzenlediğimiz Avrupa’nın en büyük hemşehri dayanışma organizasyonuna davet ederek takdim edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:16
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