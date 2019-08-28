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Almanya'daki gazeteciler aşırı sağcılara karşı "koruma" istedi

Gazeteci örgütleri, üyelerinin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e çağrıda bulundu

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:50
Almanya'daki gazeteciler aşırı sağcılara karşı "koruma" istedi

BERLİN (AA) - Almanya'da çok sayıda gazeteci örgütü, üyelerinin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e çağrıda bulundu.

"Yeni Alman Medyacılar" (Neue Deutsche Medienmacher) örgütünün hazırladığı ve aralarında Almanya Gazeteciler Cemiyeti (DJV) ile Alman Gazeteciler Birliği (DJU) gibi 6 gazeteci örgütünce imzalanarak Seehofer'e gönderilen açık mektupta, aşırı sağcıların gazetecilere yönelik saldırılarına ilişkin haberlerin arttığına işaret edildi.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel direklerinden biri olduğu vurgulanan mektupta, "Kendini tehdit altında hisseden meslektaşlarımızın sayısı giderek artıyor. Günlük çalışmalarında nefret, düşmanlık ve tehditlerle karşılaşıyorlar. Aşırı sağcı aktörlerin elinde 'ölüm listeleri' olduğu biliniyor." ifadelerine yer verildi.

- Alman devletinden önlem alması istendi

Mektupta, aşırı sağcıların hazırladığı bu listelerdeki gazetecilerin güvenlik birimlerince bilgilendirilmelerine ve korunmaları gerektiğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığına "gazetecilerin güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulunulan mektupta, "Alman devletinden, bu meslek gurubu ve örgütlerinin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin almasını ve gazetecilerin kendi güvenliklerini sağlamaları için tavsiyeler verilmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:50
  1. Almanya
  2. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer
  3. aşırı sağcılar
  4. Gazeteci örgütleri
  5. İçişleri Bakanlığı

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