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Almanya'daki başörtüsü yasağı Avrupa Adalet Divanı'na sevk edildi

Almanya Federal İş Mahkemesi, Çiğdem K. adlı Türk kadının başörtüsü davasını Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:38
Almanya'daki başörtüsü yasağı Avrupa Adalet Divanı'na sevk edildi

BERLİN (AA) - Almanya Federal İş Mahkemesi, Türk bir kadının başörtüsü davasını Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti.

Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı dosya hakkında görüş belirtinceye kadar davanın ertelenmesine karar verdiğini vurgulandı.

35 yaşındaki Çiğdem K'nin avukatı Georg Sendelbeck duruşmada, "başörtüsünün iş yerine gelince portmantoya asılacak bir kıyafet olmadığını" belirtti.

Federal İş Mahkemesi'nin, işveren ile çalışan arasındaki hukuki sürtüşmenin tam olarak aydınlatılabilmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanı'na sevk ettiği bildirildi.

- Dava 2016'da açılmıştı

Nürnberg'teki kozmetik ürünler satan Müller adlı alışveriş mağazasında çalışan Çiğdem K. 2016'da doğum izni dönüşünde iş yerinde taktığı başörtüsüne izin vermeyen şirketi mahkemeye vermiş ve kazanmıştı.

Bir üst mahkeme olan Bavyera Eyalet İş Mahkemesi de işverenin açtığı temyiz davasını geçen yıl reddetmiş ve Çiğdem K'yi haklı bulmuştu.

Bunun üzerine 15 bin çalışanı bulunan Müller mağazasının avukatları şirket özgürlüğünün kısıtlandığını savunmuş, Avrupa Adalet Divanı'nın 2017'de aldığı kararlara atıfta bulunarak davayı Federal İş Mahkemesi'ne taşımıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:38
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