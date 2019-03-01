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Almanya'daki başarılı 2 Türk öğrenciye ödül

01 Mart 2019 Cuma 15:14
Almanya'daki başarılı 2 Türk öğrenciye ödül

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki okullarda üstün başarı gösteren Türk öğrencileri ödüllendirdi.

Berlin Başkonsolosluğunda düzenlenen etkinlikte, Berlin bölgesindeki Leonardo da Vinci ve Hermann Hesse liselerini başarıyla bitiren Tayyip Emre Kehribar ve Firdevs Şahin'e akıllı telefon hediye edildi.

Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Kehribar ve Berlin Hür Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Şahin, hediyeden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Berlin Başkonsolosu Muhammed Mustafa Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türk öğrencilerin başarılı olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın eğitimdeki başarıları bizi memnun ediyor. Tayyip ve Firdevs gibi böyle üstün başarı gösterenler ise bizim için gurur verici." dedi.

Çelik, eğitimde ailenin önemine dikkati çekerek, "Aileler çocuklarına destek olursa başarı da geliyor. Ben her iki anneyi de kutluyorum. Eğitime çok önem veriyoruz. Büyükelçiliğimiz tarafından hazırlanan iki cep telefonunu öğrencilerimize başarılarının küçük bir karşılığı olarak veriyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği her yıl Almanya’daki 13 başkonsolosluk bölgesinde tespit edilen başarılı öğrencileri ödüllendiriyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:14
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