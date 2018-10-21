Almanya'daki ahlaksız sergiye protesto!

Almanya'nın Duisburg kentinde, Türklere yönelik hakaret içeren, montajlanmış müstehcen içerikli fotoğrafların sergilendiği "sözde sanat sergisi", çevrede yaşayan Türkler tarafından protesto edildi.

Göstericiler söz konusu resimlerin sergilendiği Cubus Sanat Merkezi önünde ellerinde Türk ve Alman bayraklarıyla bir araya gelerek tepkilerini gösterdi.

Gösterinin öncülerinden Türkiye Sevdalıları Wuppertal inisiyatifi adına açıklamada bulunan Murat Güneş, şimdiye kadar ikisi kendileri tarafından olmak üzere üç gösteri düzenlendiğini, bu haklı tepkilerini bu "çirkin sergi" kapatılana kadar her pazar sürdüreceklerini ifade etti.

'Bu rezilliğe bir an önce son verilmesini talep ediyoruz'

Güneş, "25 Kasım'a kadar süreceği söylenen bu sözde sanat sergisinde ülkemize, bayrağımıza, yöneticilerimize ve değerlerimize hakaret ediliyor. Cennet vatanımızı terörist bir ülke olarak tasvir etme cüretinde bulunuluyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz ve bu rezilliğe bir an önce son verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Gösteride, sergiyi açanlar ve buna izin veren şehir yönetimi aleyhine sloganlar atıldı.