Almanya’da zam ve enflasyona karşı protestolar devam ediyor!

"Nicht auf unserem Rücken" ittifakının ülke çapında yürüttüğü eylem haftasının bir parçası olarak, yedi şehirde enflasyona bağlı çeşitli protestolar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

Isınma maliyetlerinin uzun zamandan beri çok hızlı bir şekilde arttığı ve en tutumlu olanların bile enflasyondan kaçamamasına karşı "Nicht auf unserem Rücken" ittifakı farklı bir tepki örgütledi.

Yedi şehirden solcu ve devrimci güçler, enflasyondaki artışa ve reel ücret kesintilerine karşı çeşitli ve yaratıcı eylemler gerçekleştirdi.

“Fiyatlar 30 yıldır neredeyse hiç olmadığı kadar yükseliyor. Doğalgaz yüzde 51, sebzeler neredeyse yüzde 5,9 ve yakıtlar bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 30 daha pahalı. Maaşlarımız ise büyük ölçüde aynı kalıyor ve yükselse bile enflasyona karşı mücadele edilemiyor.”

Eylem haftası, "Antifaschistische Revolutionäre Aktion Gießen" pankartı ile açıldı.

Bunu Berlin, Frankfurt, Freiburg, Köln ve Leipzig’deki mitingler ve gösteriler izledi. Eylem haftası sona erse bile, herkes 26 Şubat'ta Wuppertal'da bir kez daha sokaklara çıkacak

Göstericiler, farklı ve yaratıcı yollarla ortak talepleri sokaklara taşıdılar. İşte o taleplerden bazıları:

-Ücretlerin ve kira fiyatlarının otomatik olarak belirlenmesi,

-Elektrik, gaz ve su kesintilerinin askıya alınması,

-Temel ihtiyaçlar için acil enflasyon sübvansiyonu.

Birçok yerde, protestolar özellikle Trafik Işığı politikacılarının yoksul karşıtı ve küçümseyici alıntılarına odaklandı.