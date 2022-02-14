  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya’da zam ve enflasyona karşı protestolar devam ediyor!
Avrupa

Almanya’da zam ve enflasyona karşı protestolar devam ediyor!

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini derinden sarsmaya devam ediyor. Avrupa kıtasının lokomotifi konumundaki Almanya’da yaşanan ekonomik kriz, vatandaşa zam ve enflasyon olarak yansıdı. Almanya’nın yedi şehrinde enflasyon ve zamlar protesto edilmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 10:12:00 - 2022-02-14 10:14:24
Almanya’da zam ve enflasyona karşı protestolar devam ediyor!

"Nicht auf unserem Rücken" ittifakının ülke çapında yürüttüğü eylem haftasının bir parçası olarak, yedi şehirde enflasyona bağlı çeşitli protestolar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

Isınma maliyetlerinin uzun zamandan beri çok hızlı bir şekilde arttığı ve en tutumlu olanların bile enflasyondan kaçamamasına karşı "Nicht auf unserem Rücken" ittifakı farklı bir tepki örgütledi. 

Yedi şehirden solcu ve devrimci güçler, enflasyondaki artışa ve reel ücret kesintilerine karşı çeşitli ve yaratıcı eylemler gerçekleştirdi.

“Fiyatlar 30 yıldır neredeyse hiç olmadığı kadar yükseliyor. Doğalgaz yüzde 51, sebzeler neredeyse yüzde 5,9 ve yakıtlar bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 30 daha pahalı. Maaşlarımız ise büyük ölçüde aynı kalıyor ve yükselse bile enflasyona karşı mücadele edilemiyor.” 

Eylem haftası, "Antifaschistische Revolutionäre Aktion Gießen" pankartı ile açıldı.

Bunu Berlin, Frankfurt, Freiburg, Köln ve Leipzig’deki mitingler ve gösteriler izledi. Eylem haftası sona erse bile, herkes 26 Şubat'ta Wuppertal'da bir kez daha sokaklara çıkacak

Göstericiler, farklı ve yaratıcı yollarla ortak talepleri sokaklara taşıdılar. İşte o taleplerden bazıları:

-Ücretlerin ve kira fiyatlarının otomatik olarak belirlenmesi,

-Elektrik, gaz ve su kesintilerinin askıya alınması,

-Temel ihtiyaçlar için acil enflasyon sübvansiyonu.

Birçok yerde, protestolar özellikle Trafik Işığı politikacılarının yoksul karşıtı ve küçümseyici alıntılarına odaklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay